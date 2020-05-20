Johnson & Johnson прекращает продавать детскую присыпку из талька в США и Канаде

Компания Johnson & Johnson объявила о своем решении прекратить продажу детской присыпки из талька в Соединенных Штатах и ​​Канаде, пояснив, что спрос на продукт заметно упал после публикаций, с точки зрения компании, с «дезинформацией» о безопасности продукта и на фоне множества правовых споров.

По сообщению Reuters, в настоящий момент Johnson & Johnson столкнулась с уже более чем 19 000 судебных исков от потребителей, которые утверждают, что её продукты с тальком вызвали рак из-за загрязнения асбестом (asbestos), который является канцерогеном.

По заявлению компании, она «по-прежнему твердо уверена в безопасности детской присыпки Johnson’s Baby на основе талька», при этом ссылаясь на «десятилетия научных исследований».

Напомним, что тщательное изучение безопасности детской присыпки началось в 2018 году, когда выяснилось, что компания на протяжении десятилетий знала о наличии асбеста в продукте. Внутренние записи компании и свидетельства об испытаниях показали наличие канцерогена в детской присыпке Johnson’s Baby, выпущенной с 1971 года и по начало 2000-х годов. Небольшие примеси асбеста были найдены как в основе для присыпке – тальке, так и в готовом продукте.

Раджа Кришнамурти (Raja Krishnamoorthi), который руководил расследованием в Конгрессе США, назвал решение компании о прекращении продажи детской присыпки «главной победой для общественного здравоохранения», добавив:

14-МЕСЯЧНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ МОИМ ПОДКОМИТЕТОМ, ПОКАЗАЛО, ЧТО JOHNSON & JOHNSON ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ ЗНАЛ, ЧТО ЕГО ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ АСБЕСТ.

По словам представителей компании, присыпка Johnson’s Baby, которая продается непрерывно с 1894 года, в настоящее время составляет только 0,5% ее бизнеса потребительских товаров для здоровья, но в любом случае она остается одним из символов компании.

В Johnson & Johnson добавили, что продолжат продавать детскую присыпку на основе кукурузного крахмала в Северной Америке, а на других мировых рынках будет продолжена продажа продуктов как на основе талька, так и на основе кукурузного крахмала.

gmpnews