Индия скорее всего исключит гидроксихлорохин из протоколов лечения COVID-19

Органы здравоохранения Индии решили пересмотреть ранее принятые рекомендации по лечению COVID-19 с возможностью исключения из протокола лечения противомалярийного препарата гидроксихлорохина из-за растущих сомнений в его эффективности.

По информации издания The Economic Times, в пересмотренный протокол лечения, который должен быть опубликован в ближайшее время Индийским советом по медицинским исследованиям (ICMR), скорее всего будут включены комбинированные препараты для лечения ВИЧ-инфекции и уже одобренный FDA антипаразитарный препарат ivermectin (ивермектин) вместе с добавками цинка и витамина С для повышения иммунитета.

В настоящее время планируется провести испытание эффективности гидроксихлорохина. Источник хорошо знакомый с ситуацией сказал:

БОЛЕЗНЬ РАЗВИВАЕТСЯ, И ТЕПЕРЬ, КОГДА МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ГИДРОКСИХЛОРОХИН НЕ РАБОТАЕТ, ЕГО СЛЕДУЕТ УДАЛИТЬ ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЕЧЕНИЯ. СКОРЕЕ ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ, КОТОРЫЕ ДОКАЗАЛИ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОБАВЛЕНЫ В НОВЫЙ ПРОТОКОЛ.

Правда не все согласны с мнением микробиологов, которые говорят о том, что риск от применения препарата намного больше чем его польза, поэтому среди членов целевой группы ICMR бушуют настоящие споры о продолжении выполнения данной рекомендации.

Напомним, что особую популярность гидроксихлорохин получил после того, как президент США Дональд Трамп рассказал об его эффективности при лечении пациентов, госпитализированных с COVID-19. После этого Индия была вынуждена снять запрет на экспорт препарата, дабы удовлетворить потребности многих стран, включая США.

Ранее органы здравоохранения Индии рекомендовали гидроксихлорохин в качестве профилактического средства для медицинских работников и людей, которые находились в контакте с больными COVID-19. Хотя даже в этом случае многие эксперты поднимали этические вопросы такой терапии, ведь препарату явно не хватало клинических доказательств эффективности.

Издание также сообщает, что в прошлом месяце в Верховный суд было подано заявление, в котором утверждалось, что комбинированная терапия гидроксихлорохина и азитромицина для пациентов с COVID-19, вероятно, представляет серьезную угрозу для людей с заболеваниями сердца. Заявление основано на данных исследований, проведенных в США и Канаде. Заявитель хотел, чтобы суд вмешался и попросил министерство указать в руководстве лечения соответствующие меры предосторожности для таких пациентов.

Стоит отметить, что сегодня в Индии гидроксихлорохин без разбора раздается взрослым и детям, в надежде на то, что это позволит приостановить распространение в стране нового коронавируса.

gmpnews