Эксперт назвал сроки появления первой вакцины от нового коронавируса

Первая вакцина в мире против коронавируса может появиться в период с марта по июнь следующего года, об этом сказал Чжан Вэньхун (Zhang Wenhong), руководитель Шанхайской группы экспертов по терапии коронавирусной пневмонии.

ЕСЛИ НЕТ, ТО ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ВАКЦИНА СТАНЕТ ДОСТУПНОЙ В КОНЦЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ИЛИ В НАЧАЛЕ 2022 ГОДА.

По данным ВОЗ, в мире проводится уже 110 исследований новых коронавирусных вакцин, причем некоторые из них прошли этап клинических испытаний.

По словам высокопоставленного чиновника, в Китае разработано пять векторных вакцин и четыре инактивированные, которые вступили в первые две фазы клинических испытаний. Завершение второй фазы запланировано на июль. В США некоторые вакцины прошли три фазы клинических испытаний.

Но прогресс в работе над вакцинами будет зависеть от того, останется ли новый коронавирус на длительный срок или исчезнет, точно так же, как вирусы, ответственные за тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром, сказал Чжан, который также является директором отделения инфекционных заболеваний в Шанхайской больнице Хуашань.

ЕСЛИ ВИРУС ИСЧЕЗНЕТ, ​​ТО ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВАКЦИН, ВЕРОЯТНО, БУДУТ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ.

Ученый добавляет, что даже если вирус не удастся устранить в следующем году, то человечество уже сможет контролировать распространение болезни.

Я ВЕРЮ, ЧТО КОНЕЦ 2021 ГОДА СТАНЕТ ПОВОРОТНЫМ МОМЕНТОМ ДЛЯ COVID-19.

По словам Цзэн Исиня (Zeng Yixin), заместителя директора Национальной комиссии здравоохранения Китая, пять вакцин были введены 2575 добровольцам. О побочных эффектах пока не сообщалось. В рамках второй фазы будут участвовать 2036 добровольцев. Испытания будут направлены на дальнейшую оценку безопасности и эффективности вакцин.

НЕКОТОРЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ СЕЙЧАС ПРИНИМАЮТ БОЛЕЕ ОДНОЙ ДОЗЫ, И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ. МЫ НЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ КАКИХ-ЛИБО СЕРЬЕЗНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ У ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ЭТИХ ИСПЫТАНИЯХ.

gmpnews