Китайская компания WuXi Biologics построит биотехнологическое производство в США

Китайская компания WuXi Biologics и американская корпорация Worcester Business Development Corporation (WBDC) объявили о подписании соглашения для строительства научно-технологического биопроизводства WuXi Biologics в Вустере (штат Массачусетс, США). Биологический комплекс будет располагаться на территории производственного хаба The Reactory.

По сообщению компании, двухэтажное здание площадью около 10 тыс. кв. метров будет введено в эксплуатацию в 2022 году и создаст 150 новых рабочих мест. Инвестиции составят 60 млн долларов.

Необходимо заметить, что WuXi Biologics на протяжении нескольких лет стремился расширить свою производственную базу за пределами Китая. И вот спустя почти два года после того, как впервые были объявлены его планы, WuXi заключил сделку.

На предприятии будет создана лаборатория по разработке биопроцессов на ранней стадии. Биореакторная мощность производства оценивается в 4500 литров (две 2000-литровые установки и одна 500-литровая).

В октябре WuXi объявила о намерении построить новое предприятие по производству вакцин площадью 15 520 квадратных метров в Дандолке (Ирландия). Компания заявила, что будет производить вакцины на 150 миллионов долларов в год в течение 20 лет в рамках сделки на 3 млрд долларов с неназванным партнером.

У WuXi также есть планы по расширению своей деятельности в Германии. В январе компания объявила о заключении соглашения о приобретении завода Bayer в Леверкузене. WuXi заявила, что будет использовать объект для своих целей, а также, в случае необходимости, для резервного снабжения препаратом от гемофилии Kovaltry.

gmpnews