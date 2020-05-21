Тайская вакцина против SARS-CoV-2 будет производиться в США и Канаде

По его словам, исследования на мышах показали, что разработанная в медицинском центре Чулалонгкорнского университета в Бангкоке, производит антитела к коронавирусу, в соотношении 1:3000, что подтверждено тестами, проведенными в Университете Пенсильвании (США), пишет The Nation Thailand.

Министр отметил, что исследования прототипа вакцины на обезьянах начнутся уже на следующей неделе. Он также подчеркнул, что одновременно идет подготовка к производству вакцины на предприятиях США и Канады до начала клинических исследований.

Чиновник также сообщил, что после получения производственных технологий из-за рубежа выпускать вакцину в Таиланде будет местная компания Bionet Asia. При разработке вакцины использована технология иРНК.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча распорядился ускорить разработку вакцины. В случае успеха Таиланд станет одной из первых стран, которые смогли создать достаточный запас вакцины для своих граждан.

Всего в мире проходят доклинические исследования более 150 кандидатных вакцин против COVID-19. Порядка 10 потенциальных вакцин проходят клинические исследования по меньшей мере в 5 странах, в т.ч. Китае, США, Великобритании, Германии и Канаде.

Илья Дугин

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