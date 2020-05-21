Росздравнадзор разработал регламент получения разрешения на дистанционную торговлю лекарствами

Выдавать разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом будут в течение пяти дней с момента поступления заявления, а отказывать в выдаче — в течение трех дней. Соответствующее положение закреплено в проекте административного регламента Росздравнадзора.

После подачи заявления о желании осуществлять розничную торговлю лекарствами дистанционным способом Росздравнадзор будет обязан в течение пяти дней выдать разрешение или в течение трех дней уведомить об отказе. По заявлению лицензиата это разрешение в любой момент может быть отменено. Об этом говорится в Административном регламенте, который Росздравнадзор 21 мая опубликовал для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Чтобы получить допуск к дистанционной торговле, необходимо будет подать заявление через личный кабинет на официальном сайте Росздравнадзора. В нем должны быть указаны: полное фирменное наименование юрлица (на русском языке), ОГРН, ИНН, адреса регистрации и мест осуществления розничной торговли лекарственными препаратами, сведения о лицензии на осуществление фармдеятельности, адрес сайта в сети Интернет и информация о мобильном приложении (при наличии).

Далее следует подтвердить, что у вас имеются не менее 10 мест осуществления фармдеятельности на территории страны, а также оборудованные помещения для хранения сформированных заказов в соответствии с Правилами надлежащей практики. Документально необходимо подкрепить и наличие собственной курьерской службы, имеющей оборудование, обеспечивающее поддержание необходимого температурного режима для доставки термолабильных лекарственных препаратов, или предоставить договор со службой курьерской доставки, имеющей такое оборудование. Наконец, не обойтись без документов об электронной системе платежей и мобильных платежных терминалах, предназначенных для проведения электронных платежей, в том числе с помощью банковских карт, непосредственно в месте оказания услуги. Последний обязательный пункт — опись прилагаемых документов. Кроме того, необходимо иметь регистрацию на портале госуслуг.

Плата за предоставление государственной услуги не взимается. В случае подачи недостоверных данных или неполного пакета документов заявитель рискует получить отказ.

Если предприятие передумает торговать удаленно, ему достаточно будет подать регулятору заявление о прекращении действия разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом по форме, которая приведена в приложении № 3 к Административному регламенту.

Заявления и документы, необходимые для выдачи разрешения, направляются в территориальные органы Росздравнадзора в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через Интернет и (или) мобильное приложение, в том числе посредством Единого портала, уточняется в законопроекте.

При получении заявления в электронной форме на сайте Росздравнадзора в автоматическом режиме осуществляется его регистрация. Заявителю через личный кабинет сообщается присвоенный заявлению уникальный номер.

Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц территориальных органов Росздравнадзора и решений, принятых ими в ходе предоставления госуслуги, в досудебном порядке. Жалоба может быть подана на имя руководителя Росздравнадзора.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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