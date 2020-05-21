NC Logistic и «Медэкспорт – Северная звезда» заключили соглашение о сотрудничестве

Компании NC Logistic и «Медэкспорт – Северная звезда» заключили долгосрочное соглашение на оказание комплексного логистического обслуживания фармпродукции дистрибьютора.

Сотрудничество между компаниями началось еще в IV квартале 2019 года. Подводя итоги взаимодействия минувшего периода и оценив его эффективность, стороны приняли решение продолжить сотрудничество и перейти на новый этап развития партнерства.

«За период сотрудничества NC Logistic зарекомендовал себя как надежный партнер, с высоким потенциалом операционных возможностей и сервисных компетенций, — поделился коммерческий директор «Медэкспорт – Северная звезда» Константин Сердюк. — Работа в условиях пандемии стала тому подтверждением. Оценив положительный результат совместной деятельности мы приняли решение отдать приоритет NC Logistic как основному логистическому партнеру в московском регионе».

По предварительным данным межрегиональный дистрибьютор планирует увеличить товарооборот через 3 PL-оператора московской агломерации.

Компания «Медэкспорт – Северная Звезда» создана в 1999. В фокусе работы межрегионального дистрибьютора – удовлетворение потребностей конечного потребителя в лекарственных препаратах и товарах медицинского назначения. По данным аналитической компании «RNC Pharma», по итогам 1-го квартала 2020 года «Медэкспорт – Северная Звезда» входит в ТОП-15 фармдистрибьюторов России по доле рынка прямых поставок лекарственных средств.

Источник: NC Logistic

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