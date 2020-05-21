Первые российские вакцины для борьбы с коронавирусом пообещали создать к осени

Экспериментальные российские вакцины, которые могут защитить здоровье врачей и наиболее уязвимых групп населения от коронавируса, будут подготовлены к осени этого года.

Российские специалисты обещают создать в ближайшее время экспериментальные вакцины, которые могут защитить здоровье граждан из групп риска, в том числе медиков и людей, работающих на критически значимых объектах инфраструктуры. Об этом рассказал руководитель лаборатории НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Владимир Гущин в ходе онлайн-конференции Startup Village LiveStream.

«С вакцинами в России ситуация неплохая – наши разработки и векторные платформы для тестирования находятся на самом высоком мировом уровне. Насколько я знаю, мы не отстаем от западных партнеров и я думаю, что к осени у нас появится препарат, который сможет как минимум защитить наиболее уязвимые группы риска, в том числе медиков и людей, работающих на критически значимых объектах инфраструктуры», – цитирует ТАСС Гущина.

Кроме того, по его словам, сейчас проходят испытания два уже существующих противовирусных препарата – фавипиравира и ремдесивира. Они были созданы для борьбы с гриппом, гепатитом C и лихорадкой Эбола, однако уже зарекомендовали себя в экспериментах по поиску лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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