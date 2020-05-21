Региональные аптеки обвиняют дистрибьюторов в попытках «задушить» мелкую розницу

Кризис на фоне пандемии ухудшил взаимоотношения аптек и дистрибьюторов, считают представители аптечного сегмента. Собственники аптек жалуются, что дистрибьюторы больше не относятся к ним как к партнерам и пользуются нелегким положением, в котором оказался весь рынок.

Дистрибьюторы воспользовались ситуацией пандемии коронавируса и ужесточили правила игры на фармрынке, заявили представители небольших аптечных сетей в ходе онлайн-саммита «Реалии аптечного бизнеса в условиях пандемии», организованного infor-media. Малая розница считает, что в выгодном положении остаются крупные федеральные сети, регионалы же страдают от жестких условий работы, в которые их поставили дистрибьюторы.

Времена, когда аптеки считали дистрибьюторов своими партнерами, уже прошли, уверен собственник АС «Аптека Экономная 24» Артем Варданян. «Мы зарабатываем на клиентах, дистрибьюторы на нас. Повышенный спрос в марте показал, что главное для дистрибьютора — это его деньги. Все поставщики одновременно подняли цены, начали лимитировать товар, требовать предоплату. Мы понимаем, что они воспользовались ситуацией», — рассказал Варданян.

Он также отметил, что крупным аптечным сетям даются огромные отсрочки и действуют совершенно другие условия работы, нежели с малым бизнесом. «Если речь идет о большой сети, то они не могут ее зажать и к чему-либо принудить, поскольку рискуют потерять доход. При этом мелкую и среднюю розницу всячески пытаются задушить», — пояснил Варданян.

С ним согласился собственник и генеральный директор АС «Аптека 24 — Дежурная аптека» Алексей Пушкин. Он убежден, что дистрибьюторы перестали относиться к сетям как к партнерам. Пушкин связывает сложности в отношениях с экономией дистрибьюторов на квалифицированном персонале. «Возможно, дистрибьюторы начали экономить на персонале, перевели многие процессы на автоматический лад. В этом они и потеряли, потому что больше не могут грамотно оценивать ситуацию», — заявил он.

Из-за экономического кризиса на фоне пандемии рынку пришлось перестроить множество бизнес-процессов, но не все дистрибьюторы пошли по «честному» пути, добавил собственник и гендиректор АС «Вита-Плюс» Жан Гончаров. «Склады стали не справляться, у дистрибьюторов были сложности в плане сборки и логики, ввели пропускной режим. Пришлось перестроить множество процессов. Те дистрибьюторы, которые стали играть грязно и не по правилам, сейчас занимаются чисткой разведенного мусора», — рассказал Гончаров.

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik