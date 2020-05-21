Квартальная прибыль Dr. Reddy’s выросла на 76%

Компании удалось сохранить объемы производства на фоне пандемии благодаря своевременно принятым мерам.

В IV квартале 2019 финансового года объем продаж индийской фармкомпании Dr. Reddy’s («Д-р Редди’с») вырос на 10% и составил 44,3 млрд индийских рупий (585,6 млн долл.).

Прибыль компании за отчетный период увеличилась на 76% — до 7,6 млрд рупий (100,6 млн долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Финансовый год в Индии начинается 1 апреля и завершается 31 марта следующего года. Как отметил представитель Dr. Reddy’s, пандемия коронавирусной инфекции не оказала влияния на бизнес компании благодаря принятым мерам по обеспечению производства. Кроме того, отметил он, портфель препаратов для лечения SARS-CoV-2 у компании невелик. Помимо этого компания применяет цифровые технологии для работы своих сотрудников из дома в условиях жесткого карантина.

Глобальный объем продаж дженериков вырос на 20% и составил 36,4 млрд рупий (481,7 млн долл.).

Продажи в Северной Америке увеличились на 21% — до 18,1 млрд рупий (239,5 млн долл.). Объем продаж в России вырос на 8%, составив 3,9 млрд рупий (52 млн долл.). Показатели на других рынках увеличились на 6% — до 2,3 млрд рупий (30 млн долл.).

Квартальный объем продаж в Индии вырос на 5% — до 6,8 млрд рупий (90 млн долл.).

Продажи в Европе выросли на 80% — до 3,4 млрд рупий (45 млн долл.).

Объем продаж активных фармсубстанций (АФС) увеличился на 7,2 млрд рупий (95 млн долл.).

Продажи патентованных препаратов упали на 76% — 725 млн рупий (10 млн долл.).

За весь 2019 финансовый год объем продаж Dr. Reddy’s увеличился на 13% и составил 2,3 млрд долл.

Прибыль компании за 2019 финансовый год выросла на 4% — до 259 млн долл.

Илья Дугин

pharmvestnik