Росздравнадзор выдал за четыре месяца 10 регистрационных удостоверений на аппараты ИВЛ

Аналитики «ФВ» зафиксировали значительный рост зарегистрированных в России аппаратов для искусственной вентиляции легких. За первые четыре месяца текущего года Росздравнадзор выдал 10 регистрационных удостоверений на аппараты, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По данным реестра медицинских изделий, за период с 1 января по 19 мая 2020 года было получено 10 регистрационных удостоверений (РУ) на аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Половина из них китайского производства. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано всего два аппарата, один из которых неонатальный.

Аппараты отличаются по указанным в реестре наименованиям. Так, зарегистрировано три РУ на «Аппарат для вентиляции легких». Шесть удостоверений выдано на «Аппарат для искусственной вентиляции легких». И еще одно — на аппарат под наименованием «Система искусственной вентиляции легких».

Среди держателей РУ: ООО «Миндрей Медикал Рус» (2 РУ), ООО «ШМТ», ООО «ТМТ», ООО «Компания «БиВи», АО «Кампо», ООО «Левенштайн Медикал Рус» (2 РУ) и АО «Вионта» (2 РУ, действующих до 01.01.2021).

ООО «Миндрей Медикал Рус» также владеет РУ на систему иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) китайской компании Mindray Medical для выявления антител IgG и IgM к SARS-CoV-2 на анализаторах той же компании.

Долевое соотношение различных стран-производителей ИВЛ, зарегистрированных в 2020 году

Источник: Реестр медицинских изделий Росздравнадзора.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в стране по-прежнему сохраняется повышенная потребность в аппаратах ИВЛ.

«Я хотел бы напомнить, что у нас два производства стационарных ИВЛ, оба находятся в Екатеринбурге – это Уральский приборостроительный завод, который входит в корпорацию «Ростех», и частная компания «Тритон». Мы мобилизовали туда кадры из разных регионов для расширения производства. За счет этих экстренных решений в апреле будет увеличено производство ИВЛ в восемь раз – с 100 в марте до 800 единиц. В мае должны выйти на 2,5 тыс. штук и в июне – на 3,5 тыс.», — говорил в конце апреля Мантуров.

В апреле Минмпроторг заключил контракт с концерном «Радиоэлектронные технологии» на поставку 6 711 аппаратов ИВЛ. Аппараты ИВЛ выпускает Уральский приборостроительный завод, который входит в состав КРЭТ.

Однако после пожаров в московской и петербургской больницах 9 и 12 мая, где погибли семь пациентов, Росздравнадзор приостановил использование ИВЛ «Авента-М».

В свою очередь концерн «Радиоэлектронные технологии» Ростеха выступил с заявлением, что против него и госкорпорации развернута массированная информационная кампания.

Оксана Баранова

Вероника Догузова

pharmvestnik