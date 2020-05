США инвестируют 1,2 млрд долл. в разработку вакцины британской AstraZeneca С 1 января по 10 мая аптечный рынок вырос на 9% в рублях » Компания Glenmark вывела на индийский рынок препарат для лечения ХОБЛ Международная фармацевтическая компания Glenmark Pharmaceuticals объявила о выводе на рынок Индии препарата AIRZ-FF. Он представляет собой тройную комбинацию, в составе которой два бронходилататора – гликопирроний и формотерол, а также ингаляционный кортикостероид – флутиказона пропионат. Комбинация представлена в едином ингаляционном устройстве. Препарат предназначен для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Новая тройная комбинация направлена на значимую бронходилатацию (что облегчает дыхание), снижение риска тяжелых обострений и устранение потребности в использовании нескольких ингаляционных устройств1. Снижение риска тяжелых обострений позволяет уменьшить необходимость в госпитализации, что особенно важно с точки зрения сложившейся эпидемиологической ситуации1. Программа клинических исследований препарата AIRZ-FF была проведена в Индии1, где препарат и выведен на рынок, чтобы помочь пациентам в преодолении этого заболевания. ХОБЛ – распространенное, серьезное и инвалидизирующее заболевание легких, которое так же, как и гипертензия или диабет, требует персонализированного подхода в лечении на протяжении всей жизни человека. На сегодня более 55,3 миллиона человек в Индии имеют диагноз ХОБЛ разной степени тяжести. Только за последнее десятилетие распространенность этого заболевания значительно выросла – на 24%. Эксперты здравоохранения связывают это с низким уровнем осведомленности об этом заболевании и низким уровнем его диагностики. Эти факторы привели к тому, что ХОБЛ – вторая причина смертности от заболеваний в Индии1,2,3. «ХОБЛ значимый вызов для здравоохранения в Индии по многим причинам, – отметил руководитель региона «Индия, Ближний Восток и Африка» компании Glenmark Pharmaceuticals Суджеш Васудеван. – Одна из них – низкая приверженность к лечению, поскольку пациенты должны принимать несколько ингаляционных препаратов из разных устройств в течение дня. Выводя на рынок препарат AIRZ-FF, мы предлагаем решение, которое поможет пациенту лучше следовать назначениям врача». Предполагается, что пользу от лечения тройной фиксированной комбинацией получат 12,8 миллионов пациентов в Индии с тяжелой формой ХОБЛ. Около 35% глобального бремени ХОБЛ связано с курением табака. Оставшиеся 65% пациентов не курят, преимущественно живут в странах с низким и средним уровнем доходов. В Индии значимое количество случаев ХОБЛ обнаруживается у людей, которые никогда не курили. При этом они находятся под воздействием загрязненного воздуха, пыли и газов на рабочем месте, плохих условий жизни, повторных инфекций дыхательной системы. Также существенным фактором является воздействие дыма от сжигания биомасс внутри помещений (для приготовления пищи, обогрева жилья). Согласно данным международных организаций по респираторной медицине, наибольшую пользу от тройной терапии получат пациенты, которые, несмотря на правильное использование монокомпонентных или двухкомпонентных бронходилататоров, имеют историю множественных или серьезных обострений ХОБЛ. * На момент публикации препарат AIRZ-FF (гликопирроний + формотерол + флутиказон) компании Glenmark не зарегистрирован в Российской Федерации. Источники: 1. Данные компании Glenmark.

