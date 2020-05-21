США инвестируют 1,2 млрд долл. в разработку вакцины британской AstraZeneca

США выделят 1,2 млрд долл. на финансирование разработки потенциальной вакцины против COVID-19 и закажут 300 млн доз. Соглашение подразумевает проведение в США клинических исследований с участием 30 тыс. пациентов летом текущего года.

Как заявил министр здравоохранения и социальных служб США (HHS) Алекс Азар, он надеется, что первые дозы вакцины, разрабатываемой AstraZeneca («АстраЗенека») совместно с Оксфордским университетом, поступят в США уже в октябре 2020 года, а полный объем поставок будет осуществлен к началу 2021 года, пишет Reuters.

Между тем, в AstraZeneca предупредили, что компания не уверена в успехе вакцины и поэтому будет ждать результатов данных ранней стадии клинических исследований в Южной Англии прежде чем приступать к дальнейшим КИ.

По мнению международных экспертов, безопасная и эффективная вакцина может появиться на рынке не ранее чем через 12-18 месяцев.

По условиям соглашения о финансировании, Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) выплатит компании 1,2 млрд долл. на поддержку дальнейших клинических исследований и другие цели, в т.ч. наращивание производственных мощностей.

AstraZeneca уже подписала контракт с Правительством Великобритании на поставку 100 млн доз. Компания планирует начать поставку в сентябре 2020 года.

Как говорится в заявлении британского правительства, оно намерено приобрести 1 миллиард доз вакцины в текущем и следующем годах в случае успеха клинических исследований.

Также в заявлении указывается, что вакцина исследуется и для применения в педиатрии и что AstraZeneca сотрудничает с международными организациями, в т.ч. с ВОЗ в целях справедливой дистрибуции потенциальной вакцины во всех странах мира.

Среди компаний, разрабатывающих потенциальные вакцины против коронавирусной инфекции, Pfizer («Пфайзер»), Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), Sanofi («Санофи») и др.

Илья Дугин

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