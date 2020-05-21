Сенаторы предложили вывести медицинские маски и оборудование из-под действия контрсанкций

Сенаторы предложили вывести из-под действия контрсанкций Российской Федерации ряд товаров первой необходимости, в том числе медицинские маски, оборудование и защитную одежду.

Комитет Совета Федерации по международным делам готовит поправки в закон о контрсанкциях, выводящие из-под ответных санкционных мер РФ ряд товаров первой необходимости, в том числе медицинские маски, оборудование и защитную одежду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Константина Косачева.

«Законопроект готовится. Опыт пандемии показал, что под ответные меры могут попадать товары первой необходимости санитарно-медицинского направления, такие как медицинские маски, защитная одежда, оборудование и так далее. Когда речь идет о защите здоровья и безопасности граждан России, меры противодействия, на наш взгляд, не должны распространяться на такого рода продукцию», – сказал Косачев.

По его словам, перечень такой продукции будет определяться правительством.

Косачев подчеркнул, что в нынешней редакции закона речь идет только о товарах, аналоги которых в принципе не производятся в России.

Фото: council.gov.ru

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