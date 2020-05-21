Первый дженерик remdesivir станет доступен в Бангладеш

Дженерик противовирусного средства remdesivir выйдет на рынок в Бангладеш. Оригинальный препарат уже одобен в США и Японии для лечения тяжелой коронавирусной инфекции.

Бангладешская компания Beximco Pharmaceuticals заявила, что первой в мире начнет продавать дженерик противовирусного препарата remdesivir компании Gilead Sciences, пишет Bloomberg. Согласно сообщению Beximco, препарат будет доступен под торговым наименованием «Bemsivir».

Исполнительный директор компании Раббур Реза (Rabbur Reza) рассказал, что цена препарата составит около 6000 бангладешских така (71 долл. США) за флакон для частных клиник, а для государственных больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом, будет предоставляться бесплатно. По его словам, пациенту с COVID-19 в критическом состоянии может потребоваться как минимум шесть таких флаконов.

Beximco уже получает заявки на поставку препарата и из других стран и в случае необходимости готова его экспортировать, добавил Реза.

Как стало ранее известно, Gilead заключила лицензионные соглашения для производства и продажи в 127 стран мира дженериков remdesivir пятью компаниями: индийскими Cipla, Mylan, Hetero Labs и Jubilant Lifesciences, а также пакистанской Ferozsons Laboratories. Бангладеш же по правилам Всемирной торговой организации (ВТО) может производить дженерики запатентованных препаратов без получения лицензии, так как входит в число наименее развитых стран, отмечает издание.

Remdesivir уже одобрен регуляторами Японии и США для лечения тяжелой формы COVID-19. FDA установило разрешение на его экстренное использование по этому показанию.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в Бангладеш насчитывается свыше 26 тыс. заразившихся новой коронавирусной инфекцией, из них скончались 386 человек.

Анастасия Теслина

pharmvestnik