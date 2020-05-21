В Удмуртии больше детей из малообеспеченных семей получат бесплатные лекарства

В Удмуртии расширят перечень получателей бесплатных лекарственных средств при амбулаторном лечении. Его пополнят дети в возрасте от 3 до 6,5 года из малообеспеченных семей.

Более 12 тысяч детей Удмуртии из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут получать лекарства при амбулаторном лечении бесплатно. Постоянная комиссия по здравоохранению, демографической и семейной политике госсовета республики поддержала законопроект о внесении изменений в региональный закон «Об адресной социальной защите населения», сообщает пресс-служба парламента.

Сейчас бесплатными препаратами по рецептам обеспечиваются дети в первые три года жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет. После принятия поправок этой льготой также смогут пользоваться малыши от 3 до 6,5 года, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум в регионе. По оценкам законодателей, это около 12,3 тысячи детей.

Члены постоянной комиссии рекомендовали принять законопроект на ближайшей сессии парламента в двух чтениях.

Екатерина Погонцева

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