Часть рынка выступила против переноса маркировки на фоне ввода дистанционной торговли ЛП

Внедрение маркировки позволит лучше отслеживать движение лекарств и не допустить продажи контрафактных препаратов через интернет, считают эксперты. Они также отмечают необходимость разработки системы электронного рецепта для продажи рецептурных препаратов.

Сроки введения обязательной маркировки лекарств не нужно переносить, учитывая, что рынок выходит на дистанционную торговлю препаратами. К такому выводу пришли участники онлайн-конференции ИД «Коммерсантъ» на тему «Экономика вируса. Фармрынок на передовой».

Маркировка и онлайн-торговля

«Маркировка безусловно нужна нашему рынку. Тем более если рынок переходит на дистанционную торговлю», — заявил на конференции исполнительный директор «Нанолек» Максим Стецюк. С ним согласился первый вице-президент ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, который отметил, что наличие самой по себе маркировки позволит лучше и детальнее прослеживать движение лекарственных препаратов от производителей к покупателю и обеспечит абсолютно прозрачную цепочку поставок.

Руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Сергей Холкин, ссылаясь на официальную статистику Интерпола, отметил, что ввод дистанционной продажи лекарственных препаратов всегда порождает всплеск контрафактной продукции. «Система маркировки — один из главных инструментов контроля мероприятий, которые сейчас активно вводятся, включая различные послабления и онлайн-продажу», — сказал Холкин.

Против переноса сроков маркировки выступил также генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. «Введение маркировки в том числе позволяет понять, что конкретное лекарственное средство попало конкретно тому пациенту, для которого оно предназначено», — отметил он.

Вне зависимости от маркировки, заявил Филиппов, правила отпуска лекарств необходимо не упрощать, а, наоборот, ужесточать. Он отметил, что многие люди могут заниматься самолечением и принимать препараты без назначения врача, а дистанционная торговля упрощает процесс покупки лекарств. К тому же, по мнению Филиппова, новые участники фармацевтического рынка, которые приходят с появлением онлайн-торговли, должны играть по правилам этого рынка, а не навязывать свои.

«Когда игроки дистанционной торговли выходят на наш фармрынок, пускай вписываются в правила поведения и в правила жизни этого рынка. А сейчас ситуация происходит наоборот. Нас пытаются втянуть в рынок онлайн. И коронавирус здесь плохое оправдание», — заявил он.

Электронный рецепт

По мнению Филиппова, для эффективности дистанционной торговли необходимо ввести систему электронного рецепта. Он привел пример Франции, где фармацевт может посмотреть наличие рецепта в электронной базе и, при необходимости, связаться с лечащим врачом пациента и уточнить возможность отпуска препарата. «Вот куда нам нужно двигаться, — отметил Филиппов, — нам нужен электронный рецепт, онлайн-связь с врачом.

С мнением Филиппова о необходимости электронных рецептов согласился Соколов. «Я считаю, что только электронный рецепт позволит действительно наладить дистанционную продажу рецептурных препаратов», — сказал он. Однако по поводу онлайн-продажи безрецептурных препаратов Соколов заметил, что способ покупки лекарства никак не влияет на качество его применения. «Как самолечение или мое желание самолечиться влияет на тот канал продаж, по которому я получаю свой препарат? Это абсолютно несвязанные вещи», — заявил Соколов.

Маргарита Грошева

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