Аптеки Крыма получили лицензии на новые точки по Skype

Пандемия и режим самоизоляции не мешают некоторым аптечным сетям открывать новые точки. АС «Семейная Аптека» нашла способ обойти «домашний» режим — лицензирование новых точек происходило в Skype.

Режим самоизоляции не мешает открывать аптечным сетям новые точки. Так, крымская АС «Семейная Аптека» освоила новый путь лицензирования предприятий, заявил гендиректор сети Алексей Кудрявцев. Своим ноу-хау он поделился в ходе онлайн-саммита «Реалии аптечного бизнеса в условиях пандемии», организованного infor-media.

Процесс лицензирования новых точек Кудрявцев запустил с помощью Skype. «Это удивительная история, нонсенс. Надеюсь, никого за это не казнят», — иронизирует он. «Весь процесс официальный — после онлайн-лицензирования к нам приходили с проверкой. Это действительно интересно, мы очень быстро начали открывать новые аптеки», — добавил он.

По словам Кудрявцева, сеть сделала все возможные шаги по оптимизации своих расходов, в том числе были закрыты некоторые убыточные точки, но за счет открытия новых аптек их общее количество не сократилось. «По факту мы даже не сократили, а просто перенесли часть аптек в лучшие локации», — пояснил он.

Открыть новые аптеки сети позволило лояльное отношение партнеров, отметил Кудрявцев. «Часть дистрибьюторов согласовала графики погашения задолженности, многие арендодатели, которые сначала были непоколебимы, тоже пошли на уступки. Пока яму миновали. Готовимся к сезону — возможно он стабилизирует ситуацию, если будет турпоток», — резюмирует Кудрявцев.

Руслан Мавлиханов

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