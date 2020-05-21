Аренда аптек в регионах обходится федеральным сетям в два раза дороже реальной стоимости

Средний и малый бизнес обвиняет крупные федеральные аптечные в сети в том, что их неосведомленность о реальных расценках на аренду помещений в регионах приводит к общему росту размера этих платежей на рынке. В регионах этим успешно пользуются отдельные игроки, которые сдают свои точки крупным партнерам в два раза дороже стандартной цены.

Слабая осведомленность крупных сетей о стоимости аренды в регионах негативно влияет на локальных игроков и в то же время приносит немалую прибыль тем, кто решил сдать свой бизнес в аренду. Об этом участники рынка рассказали в ходе онлайн-саммита «Реалии аптечного бизнеса в условиях пандемии», организованного infor-media.

«Мне не нравится, что федеральные сети расшатывают ситуацию в регионах. Рассказы о высоких заработных платах ведут к тому, что региональные сотрудники то увольняются, то вновь возвращаются. Федеральные аптеки заведомо рушат нашу доходность и раскачивают арендную плату», — заявил гендиректор крымской АС «Семейная Аптека» Алексей Кудрявцев.

По его словам, собственники крупных сетей плохо осведомлены о том, какие суммы они платят за аренду точек в регионах, а другие участники рынка этим пользуются. «Я знаю, что многие из наших коллег успешно сдают федеральным сетям свои же точки в два раза дороже», — пояснил Кудрявцев.

О наличии проблем в отношениях федеральных и региональных сетей также рассказал собственник и гендиректор АС «Вита-Плюс» Жан Гончаров. По его словам, сейчас в регионах наблюдаются беспорядочная конкуренция и открытие точек не для заработка, а чтобы «загасить» единичную аптеку или региональную сеть. «Такая политика показала, что выгоды не получают ни федералы, ни регионалы. Приходить и рушить то, что создавалось, но при этом ничего не строить — это губительная стратегия», — отметил он.

Собственник и генеральный директор АС «Аптека 24 — Дежурная аптека» Алексей Пушкин согласен с тем, что федеральные сети доставляют проблемы регионалам, но последние все же остаются в выигрыше в кризисных условиях. В том числе и потому, что умело пользуются незнанием особенностей локальных рынков.

«Сейчас с деньгами останутся именно небольшие региональные сети. Мы работаем, мы успешны и доходны, а крупные сети как раз и генерируют самые большие убытки», — заявил Пушкин.

Руслан Мавлиханов

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