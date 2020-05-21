«Санофи» совместно со «Сколково» запустили Лабораторию развития стартапов

Компания Санофи в партнерстве с Фондом «Сколково» запускает Лабораторию развития стартапов в сфере цифровых технологий для здравоохранения.

Как сообщается, основной задачей Санофи и Фонда «Сколково» вместе с авторами зрелых стартап-проектов является оптимизация текущих бизнес-процессов, запуск инструментов по сбору и анализу данных, нахождение инновационных решений для пациентов. В дальнейшем проекты могут быть масштабированы на международном уровне.

Как говорят организаторы проекта, лаборатория развития стартапов станет «взлетной полосой» для быстрого запуска инновационных проектов и позволит Санофи в короткий срок одобрять и реализовывать новые решения. Этап разработки и одобрения проектов с экспертами Санофи будет занимать до 30 дней, а воплощение инновационных идей в жизнь – до 90 дней. Итогом работ станет оценка результатов проекта и принятие решения о масштабировании инициативы на глобальном или региональном уровнях.

Предложить свою инновационную идею, а также ознакомиться с критериями участия может любой желающий на сайте Лаборатории развития стартапов.

Александр Мазуров, директор по цифровой трансформации Санофи в Евразии:

СЕГОДНЯ НАГРУЗКА НА МЕДИЦИНСКУЮ ОТРАСЛЬ НЕУКЛОННО РАСТЕТ. Я УБЕЖДЕН, ЧТО ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ – ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ. ПОЭТОМУ МЫ ЗАПУСКАЕМ ЛАБОРАТОРИЮ РАЗВИТИЯ СТАРТАПОВ В ПАРТНЕРСТВЕ С ФОНДОМ «СКОЛКОВО», КОТОРЫЕ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ОБЪЕДИНЯЮТ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И СОЗДАЮТ СРЕДУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СМЕЛЫХ ПРОЕКТОВ.

gmpnews