Доля крупнейших российских фармдистрибьюторов сокращается третий год подряд

Вряд ли участники российского фармрынка, пару лет назад стартовавшие реализацию различных антикризисных программ, предполагали, что начало 2020 г. преподнесёт им сюрпризы в виде коронавируса, ажиотажного спроса и лихорадочной регуляторной активности. Ощущение приближающегося кризиса было, но готовились всё-таки к другому, сообщает аналитическая компания RNC Pharma представляя Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1-го квартала 2020 года.
Ажиотажный спрос, как и следовало ожидать, имел довольно краткосрочный эффект, панические настроения начались в конце февраля, на март пришёлся пик повышенного спроса, а в середине апреля рынок уже вернулся к вполне стандартным тенденциям стагнации. И это было бы относительно неплохо, если бы не «полукарантин», который привёл к остановке работы целого ряда отраслей, серьёзному падению реальных доходов населения, а значит и грядущему сокращению спроса. При этом тенденции неравномерного развития разных рыночных секторов сохранялись, госсектор в целом развивался более динамично, чем ритейл, даже несмотря на COVID-19. Это в т.ч. нашло отражение в рейтинговых таблицах – доля крупнейших российских фармдистрибьюторов продолжает сокращаться третий год подряд.
Остальные отраслевые риски на фоне эпидемии и сопутствующих ей процессов не только не нивелировались, скажем, отмена ЕНВД или сохраняющаяся неопределённость в отношении внедрения обязательной маркировки ЛП, более того, в ряде случаев эти риски только усугубились. В основном это касалось сферы госрегулирования, вообще по количеству и скорости принятия и последующей отмены отдельных постановлений Правительства РФ март и апрель 2020 г., кажется, побил все мыслимые рекорды.
Впрочем, в череде информационного мусора были и действительные достижения, например, наконец-то получил правовое основание порядок и формат интернет-торговли ЛП, пусть и только в отношении ОТС категории. Это решение даст старт целому ряду глубинных преобразований отрасли, в т.ч. и в отношении сферы оптовой торговли ЛП.
Кроме того не обошлось и без довольно нетривиальных идей, скажем, предложения о возможном возрождении аналога легендарного Главного аптечного управления (ГАПУ), правда, не понятно на основе какой инфраструктуры и пока с не вполне ясным кругом полномочий.
Топ-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1 кв. 2020 г.
|Рейтинг
|Дистрибьютор
|Центральный офис
|Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
|1 кв. 2020
|1 кв. 2019
|1
|Пульс
|Химки
|15,4
|16,2
|2
|Протек*
|Москва
|13,4
|16,1
|3
|Катрен
|Новосибирск
|11,8
|14,5
|4
|ФК Гранд Капитал
|Москва
|4,9
|4,7
|5
|Фармкомплект
|Н. Новгород
|4,8
|4,9
|6
|Р-Фарм
|Москва
|4,7
|3,3
|7
|БСС
|С.-Петербург
|3,0
|3,7
|8
|ПрофитМед
|Москва
|2,0
|2,0
|9
|Джи Ди Пи
|Москва
|2,0
|2,3
|10
|Биотэк*
|Москва
|1,8
|2,5
|11
|Ирвин 2
|Москва
|1,8
|1,0
|12
|Авеста Фармацевтика
|Москва
|1,8
|2,3
|13
|Магнит Фарма*
|Москва
|1,8
|2,0
|14
|Агроресурсы
|Кольцово
|1,7
|1,6
|15
|Медэкспорт
|Омск
|1,5
|1,4
|*экспертная оценка
|Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов