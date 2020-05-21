Доля крупнейших российских фармдистрибьюторов сокращается третий год подряд

Вряд ли участники российского фармрынка, пару лет назад стартовавшие реализацию различных антикризисных программ, предполагали, что начало 2020 г. преподнесёт им сюрпризы в виде коронавируса, ажиотажного спроса и лихорадочной регуляторной активности. Ощущение приближающегося кризиса было, но готовились всё-таки к другому, сообщает аналитическая компания RNC Pharma представляя Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1-го квартала 2020 года.

Ажиотажный спрос, как и следовало ожидать, имел довольно краткосрочный эффект, панические настроения начались в конце февраля, на март пришёлся пик повышенного спроса, а в середине апреля рынок уже вернулся к вполне стандартным тенденциям стагнации. И это было бы относительно неплохо, если бы не «полукарантин», который привёл к остановке работы целого ряда отраслей, серьёзному падению реальных доходов населения, а значит и грядущему сокращению спроса. При этом тенденции неравномерного развития разных рыночных секторов сохранялись, госсектор в целом развивался более динамично, чем ритейл, даже несмотря на COVID-19. Это в т.ч. нашло отражение в рейтинговых таблицах – доля крупнейших российских фармдистрибьюторов продолжает сокращаться третий год подряд.

Остальные отраслевые риски на фоне эпидемии и сопутствующих ей процессов не только не нивелировались, скажем, отмена ЕНВД или сохраняющаяся неопределённость в отношении внедрения обязательной маркировки ЛП, более того, в ряде случаев эти риски только усугубились. В основном это касалось сферы госрегулирования, вообще по количеству и скорости принятия и последующей отмены отдельных постановлений Правительства РФ март и апрель 2020 г., кажется, побил все мыслимые рекорды.

Впрочем, в череде информационного мусора были и действительные достижения, например, наконец-то получил правовое основание порядок и формат интернет-торговли ЛП, пусть и только в отношении ОТС категории. Это решение даст старт целому ряду глубинных преобразований отрасли, в т.ч. и в отношении сферы оптовой торговли ЛП.

Кроме того не обошлось и без довольно нетривиальных идей, скажем, предложения о возможном возрождении аналога легендарного Главного аптечного управления (ГАПУ), правда, не понятно на основе какой инфраструктуры и пока с не вполне ясным кругом полномочий.

Топ-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1 кв. 2020 г.

Рейтинг Дистрибьютор Центральный офис Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, % 1 кв. 2020 1 кв. 2019 1 Пульс Химки 15,4 16,2 2 Протек* Москва 13,4 16,1 3 Катрен Новосибирск 11,8 14,5 4 ФК Гранд Капитал Москва 4,9 4,7 5 Фармкомплект Н. Новгород 4,8 4,9 6 Р-Фарм Москва 4,7 3,3 7 БСС С.-Петербург 3,0 3,7 8 ПрофитМед Москва 2,0 2,0 9 Джи Ди Пи Москва 2,0 2,3 10 Биотэк* Москва 1,8 2,5 11 Ирвин 2 Москва 1,8 1,0 12 Авеста Фармацевтика Москва 1,8 2,3 13 Магнит Фарма* Москва 1,8 2,0 14 Агроресурсы Кольцово 1,7 1,6 15 Медэкспорт Омск 1,5 1,4 *экспертная оценка Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

gmpnews