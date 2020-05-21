В России приостановлено применение трех препаратов зарубежного производства

Министерство здравоохранения Российской Федерации 19 мая опубликовало приказы о приостановке применения трех лекарственных препаратов для медицинского gрименения: Ритонавир – антиретровирусный препарат (средство для лечения ВИЧ-инфекции), Рифабутин – противотуберкулезный препарат II ряда, полусинтетический антибиотик из группы ансамицинов, Тегретол® ЦР – противоэпилептический препарат.

Согласно представленной информации, основанием для принятия решений Минздрава послужили письма Минпромторга РФ, в которых представлена информация о необходимости приостановления применения лексредств с 30 апреля 2020 г.

Ритонавир (ритонавир) — капсулы 100 мг, держателем регистрационного удостоверения ЛП-001288 от 28 ноября 2011 г. указана компания «Люк-Бета Фармасьютикалз (И) Пвт. Лтд.» из Индии, она же является производителем данного ритонавира.

Отметим, что на сегодняшний день в государственном реестре лекарств присутствует ещё 14 записей с МНН: Ритонавир, следовательно у данного препарата на российском рынке есть достаточное количество аналогов. Причем 9 препаратов из 14 являются комбинированными, в основном это «Лопинавир + Ритонавир».

Среди российских аналогов ритонавира есть и препарат полностью российского производства, включая фармацевтическую субстанцию. Выпускает его иркутский «Фармасинтез», субстанция производится на заводе «БратскХимСинтез», который также входит в Группу компаний «Фармасинтез».

Рифабутин (рифабутин) – капсулы 150 мг, держатель регистрационного удостоверения ЛС-002486 от 10 февраля 2012 г. опять индийская компания «Люк-Бета Фармасьютикалз (И) Пвт. Лтд.», правда производителем указана как индийская площадка, так и российская АО «Рафарма» (пос. Тербуны).

Препаратов рифабутина, согласно государственному реестру, находится в обращении ещё 9, преимущественно российского производства, однако все они используют субстанцию китайского или индийского производства. Т.е. по данному препарату наблюдается полная зависимость от фармсубстанций зарубежных производителей.

Тегретол® ЦР (карбамазепин) – таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 200 мг, 400 мг, регистрационное удостоверение П N012082/01 от 28 ноября 2007 г. принадлежит «Новартис Фарма АГ» (Швейцария), а производится лексредство на итальянском заводе ГК «Новартис» – «Новартис Фарма С.п.А.».

Стоит сказать, что препаратов карбамазепина, согласно государственному реестру, значится 19 записей. Препарат выпускается как российскими, так и зарубежными компаниями, но ситуация здесь точно такая же как и с рифабутином – все производители используют фармсубстанцию китайского или индийского происхождения.

gmpnews