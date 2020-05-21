«Активный компонент» начинает поставку немецких экспресс-тестов на антитела к коронавирусу

Санкт-Петербургский производитель фармингредиентов «Активный компонент» стал дистрибьютором экспресс-теста на антитела IgG и IgM к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 одной из ведущих в Европе компаний в области диагностики –Nal Vonminden. Уровень чувствительности теста составляет 98,8%.

«Активный компонент» готов к реализации экспресс-тестов на антитела уже в конце мая. Тесты подразумевают взятие капиллярной крови из пальца наподобие Accu chek или просто от укола. Использование данного теста не требует специальной медицинской квалификации или обучения при применении. Тесты снабжены ланцетами и спиртовыми салфетками производства компании «Активный Компонент».

Результат теста показывает, существует ли риск для человека заразиться вирусом (отрицательный IgG и IgM – вируса и антител нет, желателен постоянный мониторинг, т.к. есть риск заражения), перенёс ли человек заболевание и имеет устойчивый иммунитет (положительный IgG — поздние антитела), а также определить наличие вируса в организме (положительный IgM — ранние антитела, высокая вероятность заражения).

Александр Семёнов, президент «Активного компонента», рассказал о проекте:

ДЕПАРТАМЕНТОМ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК БЫЛО ПРОВЕДЕНО ГЛУБОКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ НА ВЫЯВЛЕНИЕ SARS-COV-2. ПРОДУКЦИЯ НАШЕГО ПАРТНЕРА ИМЕЕТ СЕРТИФИКАЦИЮ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И УЖЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТСЯ В 17 СТРАНАХ МИРА (ВКЛЮЧАЯ КИТАЙ, СИНГАПУР, ВЕЛИКОБРИТАНИЮ, НИДЕРЛАНДЫ). МЫ УВЕРЕНЫ В КАЧЕСТВЕ И ЭФФЕКТИВНОСТИ НАШИХ ТЕСТОВ И НАДЕЕМСЯ ТЕМ САМЫМ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ.

Компанией запланирована реализация тестов немецкого и китайского производителей, прошедших сертификацию в ЕС. Объем первой поставки составляет 500 тысяч тестов.

gmpnews