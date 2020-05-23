FDA назвало тесты на антитела к коронавирусу, несоответствующие новым требованиям

FDA представило список тестов на антитела к вирусу SARS-CoV-2, производители которых не выполнили новое требование регулятора подать заявление на получение разрешения для экстренного применения. Ранее тесты вышли на рынок под временными условиями.

В марте в FDA заявили, что не будут препятствовать разработке и применению тестов на антитела к коронавирусу без рассмотрения или одобрения самого регулятора. При этом существовало условие, что эти тесты валидированы и ведомство предупреждено о их выходе на рынок, пишет RAPS.

В начале мая эта политика была пересмотрена в связи со сообщениями о точности некоторых находящихся на рынке тестов и выдвинуто новое требование к производителям: в течение 10 рабочих дней необходимо подать заявку на получение разрешения для экстренного применения.

В результате FDA на официальном сайте указало список производителей, которые ранее уведомили о выходе тестов на антитела к SARS-CoV-2 на рынок, но не подали заявку на одобрение в установленный срок или добровольно отозвали свое уведомление.

Сейчас этот список включает 28 наименований тестов от 20 производителей, главным образом американских и китайских. FDA планирует и далее его расширять и отмечает, что внесенные в него тесты более не будут доступны на рынке до получения одобрения на экстренное использование.

Анастасия Теслина

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