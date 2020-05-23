Компания Akorn объявила о банкротстве

Компания Akorn объявила о банкротстве в соответствии с главой 11 Свода законов США о банкротстве. Одной из причин стали проблемы с контролем качества продукции.

Банкротство стало единственным выходом для компании Akorn («Акорн») после того, как немецкая Fresenius отказалась от ее покупки в 2018 году и ей не удалось найти нового покупателя на свои активы, пишет FirstWord Pharma.

Акции компании упали на 35%.

Как заявил финансовый директор Akorn Дуэйн Портвуд, отказ немецкой компании, производственные проблемы и необходимость обслуживания долговых обязательств привели к невозможности урегулирования проблем во внесудебном порядке.

Он отметил, что Akorn продолжала поиск потенциальных покупателей, но к апрелю 2020 года не получила ни одного предложения, позволяющего компании исполнить долговые обязательства, сумма которых, согласно заявлению о банкротстве, составляет 10 млрд долл. Свои активы компания оценивает также в 10 млрд долл.

Компания достигла соглашения с 75% кредиторов по обеспеченным обязательствам, которые выступят покупателями активов компании. Кроме того, эти кредиторы предоставят дополнительные ликвидные средства для обеспечения деятельности Akorn в процессе продажи.

Компания уже два года не показывает прибыль. В 2018 году ее убыток составил 310 млн долл. В том году компания Fresenius вышла из сделки по приобретению Akorn за 4,3 млрд долл., мотивировав это тем, что американская компания не выполнила ряд условий, необходимых для завершения сделки, в частности, были выявлены значительные нарушения в выполнении требования FDA по целостности данных относительно деятельности Akorn на предприятиях в Нью-Джерси и Иллинойсе.

Американский суд встал на сторону Fresenius, в результате чего исполнительный директор Akorn Радж Рай ушел в отставку.

Илья Дугин

pharmvestnik