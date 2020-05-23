Аптечные работники назвали самые интересные темы в рассылках по email

Аптечные работники рассказали о том, какие рабочие письма они получают по email и какие темы в рассылке привлекают наибольшее внимание. Так, письма от компаний-производителей и медпредставителей открывают редко, в то время как рассылки регуляторных органов просматриваются в большинстве случаев.

Основной источник профессиональных рассылок, получаемых провизорами, – компании-производители или медицинские представители. Их указали 71% первостольников и 71,9% менеджеров по закупкам среди получавших рассылки по электронной почте. Таковы данные осенней волны 2019 года исследования Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» компании Ipsos в России (выборка: 1480 провизоров первого стола, 583 менеджера по закупкам).

При этом, как отмечают участники опроса, все входящие письма от фармкомпаний открывают только 16%. В качестве самой важной темы таких рассылок первостольники и менеджеры отмечают новости фармрынка.

53,7% менеджеров, ответственных за закупки, и 37,2% провизоров первого стола отметили, что получают профессиональные рассылки на электронную почту.

Несмотря на то, что на рассылки от регуляторных органов подписана лишь небольшая доля респондентов – 13,8% первостольников и 24,6% менеджеров по закупкам, этот источник лидирует по частоте открытия писем. Для сравнения, письма от фармпроизводителей получают 71% первостольников, однако всегда открывают только 16% респондентов.

По мнению провизоров, один из самых часто получаемых типов рассылок – справочная информация о лекарственных препаратах. Кроме того, больше половины опрошенных получают приглашения на интернет-конференции, вебинары – 58,4% ответивших.

Для провизоров первого стола наиболее важной темой рассылок являются новости фармацевтического рынка – 58,8% провизоров оценили важность на максимальные пять баллов.

Примечательно, что информацию о работе с посетителями аптеки отметили как максимально важную 49,2% менеджеров сетевых аптек и 37,0% менеджеров несетевых аптек.

Шамиль Ахметзянов

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