В Оксфорде приступили к клиническим исследованиям II-III фазы вакцины против COVID-19

Оксфордская вакцина против коронавируса войдет во поздние фазы клинических испытаний. Ее протестируют на более 10 тыс. человек.
Исследователи из Оксфордского университета начали регистрировать первых участников поздних фаз клинических испытаний вакцины против коронавируса, пишет Bloomberg. В них вовлекут свыше 10 тыс. человек по всей Великобритании.
Согласно сообщению Оксфордского университета, испытания представляют собой клинические исследования II/III фазы. Во II фазе тестирование вакцины расширят на новые возрастные группы – детей 5–12 лет, а также взрослых старше 56 лет. В ходе наиболее масштабной III фазы эффективность вакцины будет испытываться только у участников старше 18 лет.
Взрослые участники исследований получат одну или две дозы оксфордской вакцины ChAdOx1 либо менингококковой вакцины, используемой в качестве контроля.
Исследование I фазы началось еще в апреле, в ходе него вакцину ChAdOx1 получили уже более 1 тыс. человек.
Ранее компания AstraZeneca обязалась в случае успешных результатов испытаний к сентябрю произвести 30 млн доз оксфордской вакцины, в общей сложности – 100 млн доз для Великобритании. Впоследствии стало известно, что США выделят на разработку финансирование в размере 1,2 млрд долл. и будут ожидать первых поставок уже в октябре.
Анастасия Теслина
pharmvestnik