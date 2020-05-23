В Оксфорде приступили к клиническим исследованиям II-III фазы вакцины против COVID-19

Исследователи из Оксфордского университета начали регистрировать первых участников поздних фаз клинических испытаний вакцины против коронавируса, пишет Bloomberg. В них вовлекут свыше 10 тыс. человек по всей Великобритании.

Согласно сообщению Оксфордского университета, испытания представляют собой клинические исследования II/III фазы. Во II фазе тестирование вакцины расширят на новые возрастные группы – детей 5–12 лет, а также взрослых старше 56 лет. В ходе наиболее масштабной III фазы эффективность вакцины будет испытываться только у участников старше 18 лет.

Взрослые участники исследований получат одну или две дозы оксфордской вакцины ChAdOx1 либо менингококковой вакцины, используемой в качестве контроля.

Исследование I фазы началось еще в апреле, в ходе него вакцину ChAdOx1 получили уже более 1 тыс. человек.

Ранее компания AstraZeneca обязалась в случае успешных результатов испытаний к сентябрю произвести 30 млн доз оксфордской вакцины, в общей сложности – 100 млн доз для Великобритании. Впоследствии стало известно, что США выделят на разработку финансирование в размере 1,2 млрд долл. и будут ожидать первых поставок уже в октябре.

Анастасия Теслина

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