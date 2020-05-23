Три дженерика фавипиравира оценивают на больных COVID-19

Количество клинических исследований фавипиравира в России увеличилось. Минздрав 21 мая выдал третье разрешение на применение фавипиравира при коронавирусной инфекции. Ранее аналогичные решения вынесены 20 мая и 23 апреля.

Разрешения на проведение исследований получили компании «Промомед Рус», «Технология лекарств» и «Исследовательский институт химического разнообразия». Испытания лекарства проводят на госпитализированных пациентах и пациентах с легким и среднетяжелым течением.

Между тем японские СМИ сообщили об отсутствии убедительных доказательств эффективности оригинального фавипиравира Avigan при COVID-19. Ведущий исследователь доктор Йохей Дои сказал Bloomberg, что это промежуточный анализ. Набор пациентов в исследование продолжается. Спонсором выступает Министерство здравоохранения Японии, окончательные результаты будут известны в июле. Два других исследования проводит производитель Avigan компания Fujifilm. Результаты ожидаются в июне и декабре.

В начале мая прозвучали сообщения о потенциальном побочном эффекте, которым обладает фавипиравир. Препарат может вызывать развитие врожденных дефектов, подобно талидомиду, пишет NYT. Об этом на пресс-конференции в мае сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Препарат Avigan одобрен с ограничениями в 2014 году в Японии. Его применение возможно в случае гриппа, штаммы которого устойчивы к другим противовирусным препаратам. Как ранее сообщала Fujifilm, фавипиравир никогда ранее не распространялся на рынке, не был доступен для пациентов. Срок действия патента истек в августе 2019 года.

В России фавипиравир не проходил процедуру государственной регистрации. Это следует из Госреестра лекарственных средств. Данные о предшествующих исследованиях I–II фазы в реестре Минздрава отсутствуют. Регулятор не выносил решений об обращении препарата в условиях пандемии.

Елена Воронина

pharmvestnik