GlaxoSmithKline и Mammoth Biosciences заключили соглашение на разработку теста на COVID-19

Компании применят технологию редактирования генома для разработки теста на наличие коронавирусной инфекции.

Безрецептурное подразделение британской компании GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») – GlaxoSmithKline Consumer Healthcare и американский стартап Mammoth Biosciences («Мэмот Байосайенсиз») договорились о совместной разработке теста на SARS-Cov-2 с применением технологии редактирования генома CRISPR, пишет Reuters.

Компании намерены разработать экспресс-тест для домашнего применения. Тем не менее в Mammoth отметили, что изначально он будет использоваться в клинических условиях.

При разработке теста будет использована разработанная американской компанией платформа на основе CRISPR, позволяющая определить наличие РНК вируса в мазках из носа пациентов. Результат теста может быть готов через 20 минут.

Врачи предупреждают, что точность тестов при взятии мазков из носа зависит от правильности забора клинического материала, это затрудняет проведение процедуры в домашних условиях.

GSK и Mammoth планируют направить заявку в FDA на экстренное разрешение применения теста к концу 2020 года.

Ранее GlaxoSmithKline заключила соглашение с французской Sanofi по разработке вакцины против COVID-19.

Илья Дугин

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