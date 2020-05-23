Минпромторг призвал фармпроизводителей помочь не готовым к маркировке коллегам

Минпромторг просит готовых к маркировке производителей помочь отстающим коллегам. Им предлагается стать для российских и иностранных фармпредприятий контрактной площадкой для упаковки и маркировки.

«Просим вас рассмотреть возможность предоставления российским и иностранным производителям таких стадий производства препаратов, как упаковка и маркировка, на контрактной основе», – говорится в письме, которое Минпромторг разослал активным участникам внедрения системы МДЛП (имеется в распоряжении «ФВ»).

Если компания готова стать такой площадкой и помочь коллегам, она должна направить соответствующее письмо на имя руководителя Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексея Алехина.

Реализовать задуманное Минпромторгом будет непросто, считает топ-менежер одной из фармкомпаний, которая получила письмо. Он указывает, в частности, на то, что фасовка является стадией производства, которая прописывается в регистрационном досье. Включить такие сведения до 1 июля, если следовать стандартным процедурам Минздрава, невозможно.

«ФВ» направил запрос в ведомство Дениса Мантурова с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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