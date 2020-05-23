Российские ученые неофициально испытали на себе вакцину от COVID-19

Сотрудники центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на директора центра академика РАН Александра Гинцбурга.

«Что касается разработчиков – да, они не столько на себе испытали, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (…) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены», – сказал Гинцбург в интервью агентству.

Отвечая на вопрос о том, были ли побочные эффекты, академик ответил, что их не было. Он не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра – разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

Гинцбург пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве «контейнера», чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса и «познакомить» таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

pharmvestnik