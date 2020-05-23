По факту подорожания хлоргексидина в восемь раз УФАС завело дело о картеле

Ростовское УФАС выявило признаки картеля при проверке цен на препарат «Хлоргексидин р-р 0,005% 100 мл», произведенный ООО «Рускерн». Поводом для проверки послужили многочисленные жалобы граждан. Об этом сообщает пресс-служба территориального органа.

Проверяющие увидели, что в аптечном пункте ООО «Социальная аптека 6» средство продавалось по цене 129 руб., хотя отпускная цена производителя составляет 14,40 руб. По мнению антимонопольного органа, аптека заключила антимонопольное соглашение с поставщиками ООО «Биофарма» и ООО «Компания «Органика».

«Стоимость производства хлоргексидина не увеличилась, – говорит начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. – Но из-за подобных недопустимых соглашений потребитель вынужден кратно переплачивать за товар первой необходимости в условиях пандемии».

Теперь компаниям грозит штраф до 5% от выручки на рынке, где совершено правонарушение. По поручению ФАС России другие территориальные управления тоже проводят проверки цен на дезинфицирующие средства.

«ФВ» направил запросы фирмам, которые обвиняются в незаконной договоренности, с просьбой прокомментировать ситуацию.

В марте этого года аналитическая компания AlphaRM отмечала рост продаж «Хлоргексидина» по стране. При этом его средняя стоимость за одиннадцатую неделю года выросла по сравнению с десятой неделей всего на 3%, что эквивалентно 60 коп. за условную упаковку.

Екатерина Погонцева

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