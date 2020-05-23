Правительство утвердило список медоборудования для снижения налогооблагаемой прибыли компаний

Расходы на покупку, доставку или изготовление 15 видов медицинских изделий для диагностики и лечения коронавируса компании смогут учитывать как затраты и вычитать их при расчете налога на прибыль.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 21 мая постановление № 714, которым утвержден перечень медицинских изделий для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции, расходы на приобретение которых, а также на их сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором такие медицинские изделия пригодны для использования, учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Изменения в Налоговый кодекс, позволяющие компаниям снижать налогооблагаемую прибыль на величину расходов на эти медизделия, были приняты в апреле. Они призваны поддержать бизнес в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В перечень вошли, в том числе, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерные томографы, оборудование для фильтрования и очистки воздуха, электрокардиографы, аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Елена Сидорова

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