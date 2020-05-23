Чемезов: маркировка поможет предотвратить дефицит лекарств

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов считает, что введение обязательной маркировки лекарств, назначенное на 1 июля 2020 года, поможет предотвратить дефицит лекарств, поскольку помогает отследить их нецелевое использование. Такая мера, по его мнению, особенно необходима в кризисные для системы здравоохранения периоды. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов считает, что введение обязательной маркировки лекарств, назначенное на 1 июля 2020 года, поможет предотвратить дефицит лекарств, поскольку помогает отследить их нецелевое использование. Такая мера, по его мнению, особенно необходима в кризисные для системы здравоохранения периоды.

Эксперимент по маркировке лекарств начался в 2017 году. Срок введения обязательной маркировки неоднократно переносился, последний раз – на 1 июля 2020 года. С 1 октября 2019 года маркировка стала обязательной для препаратов семи высокозатратных нозологий.

Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП) 19 марта 2020 года попросила председателя Госдумы Вячеслава Володина снова перенести старт маркировки. Ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции в ряде стран, не позволяют отладить оборудование с привлечением иностранных специалистов и обучить российских сотрудников работе с ним.

В Госдуме обещали обсудить вопрос на ближайшем заседании межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения.

Оператором системы маркировки лекарств назначено ООО «Оператор-ЦРПТ», на 90% принадлежащее ЦРПТ, на 10% – ООО «Новое решение», которым владеет Оксана Орешина, бизнес-партнер лоббиста кассовой реформы Владимира Щербакова. Собственники ЦРПТ – ГК «Ростех», АО «Петер-сервис», входящее в состав USM Holdings Алишера Усманова, ООО «Элвис+ Групп» Александра Галицкого.