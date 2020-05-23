Попова: популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу в России проведут в июне

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке 22 мая заявила, что популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу начнется во всей России в третьей декаде июня. С середины мая тестировать на наличие антител к COVID-19 начали москвичей, затем платный скрининг во всех регионах присутствия запустил холдинг «Инвитро». Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке 22 мая заявила, что популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу начнется во всей России в третьей декаде июня. С середины мая тестировать на наличие антител к COVID-19 начали москвичей, затем платный скрининг во всех регионах присутствия запустил холдинг «Инвитро».

«Мы переходим на популяционное исследование. Мы должны понимать, сколько людей в популяции имеют иммунитет <…>. Начинаем мы эту работу в третьей декаде июня, ровно для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить», – сообщила Попова, добавив, что таким исследованием планируется охватить около 0,5% населения страны, а «это в два раза больше, чем сегодняшнее количество пострадавших в этой ситуации».

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что «это очень перспективное направление», которое позволит понять, как в России «подготовились к осени, с какими цифрами мы можем идти к следующему этапу».

Также Анна Повова рассказала о проведении тестирования на антитела среди медиков. «Нас сегодняшний день в 51 медицинском центре обследовано около 10 тысяч медицинских работников. Разные цифры в разных учреждениях. В детских больницах это не более 10%. В больницах, которые встретились первыми [с коронавирусом] – клинические инфекционные больницы №1 и №2 – это порядка 30%. Это показывает, что эти люди, во-первых, соблюдали режим, и их не так много, во-вторых, иммунитет у этого количества людей сформирован», – сказала она.

Департамент здравоохранения Москвы 15 мая также запустил в столице популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу: еженедельно до 70 тысяч москвичей будут получать приглашения бесплатно сдать анализ в одной из 30 столичных поликлиник. По данным ведомства на 21 мая, тестирование прошли 27 тысяч человек.

С 18 мая платное тестирование на антитела запустил холдинг «Инвитро». Скрининг доступен во всех 1 480 медицинских офисах компании в регионах присутствия. Стоимость теста стартует от 950 рублей, без учета забора биоматериала, и различается в зависимости от расположения региона. По данным на 22 мая, из более чем 40 тысяч обратившихся в лаборатории холдинга россиян иммуноглобулины класса G к новому коронавирусу были обнаружены у 14% пациентов.

По информации на 22 мая, в России зарегистрировано более 326,4 тысячи случаев инфицирования COVID-19, более 99 тысяч человек выздоровели, 3,2 тысячи человек скончались.