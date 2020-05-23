Росздравнадзор разработал регламент по выдаче разрешения на дистанционную торговлю лекарствами

Росздравнадзор определил требования к аптечным организациям, претендующим на получение разрешения на дистанционную торговлю лекарствами, порядок выдачи такого решения, условия аннулирования и форму разрешения. Это последний из необходимых к принятию регламентных документов на пути к легализации онлайн-продажи лекарств. Росздравнадзор определил требования к аптечным организациям, претендующим на получение разрешения на дистанционную торговлю лекарствами, порядок выдачи такого решения, условия аннулирования и форму разрешения. Это последний из необходимых к принятию регламентных документов на пути к легализации онлайн-продажи лекарств.

Общественное обсуждение проекта приказа, утверждающего административный регламент, продлится до 4 июня.

Разрешения на дистанционную торговлю лекарствами будут выдаваться бесплатно в течение пяти дней. Решение об отказе в выдаче или об аннулировании действующего разрешения должны приниматься в течение трех дней с момента подачи документов.

Для получения разрешения аптечная организация должна предоставить в Росздравнадзор заявление, данные юрлица, адреса не менее 10 работающих аптек, сведения о лицензии на розничную фармдеятельность (она должна быть выдана не менее года назад), адреса и документы по сайту или сайтам и информацию о мобильном приложении (если оно есть), документы, подтверждающие наличие помещений для хранения заказов, подтверждение наличия курьерской службы или договор со службой доставки с необходимым оборудованием.

Аптечной организации могут отказать в выдаче разрешения, если она неправильно оформит заявление, предоставит недостоверную информацию или не все документы.

Правительство РФ 16 мая 2020 года выпустило постановление, регламентирующее получение аптечными организациями разрешения и правила онлайн-продажи лекарств.

Дистанционная торговля лекарствами может начаться в начале июня, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.