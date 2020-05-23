Roche покупает в США технологию секвенирования генов Stratos Genomics

Фармацевтическая группа Roche приобрела американскую компанию Stratos Genomics, занимающуюся секвенированием на ранних стадиях, в целях дальнейшего развития секвенирования ДНК для диагностического использования.

ЭТО ПРИОБРЕТЕНИЕ ДАЕТ ROCHE ДОСТУП К УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ STRATOS GENOMICS, SEQUENCING BY EXPANSION (SBX™). СЕКВЕНСОР НАНОПОР ROCHE, РАЗРАБОТАННЫЙ РАНЕЕ, БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЙ ПОДХОД, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ ЭЛЕКТРОННЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДНК ДЛЯ БЫСТРОГО, ГИБКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.

Напомним, что Roche работает в направлении создания инновационной диагностики для самых сложных клинических состояний с помощью методов, адаптированных к индивидуальным генетическим характеристикам и профилям заболеваний. Эти решения имеют прямое отношение к персонализированной медицине.

Ожидается, что добавление химической технологии SBX, когда она будет полностью разработана, обеспечит медицинскому сообществу доступный, быстрый и гибкий результат для множества целевых клинических применений, а также для секвенирования всего экзома и целого генома.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

gmpnews