В России разработана автоматическая линия для изготовления медицинских масок

Новая линия с ультразвуковым узлом для припайки петель производит трехслойные лицевые маски из нетканых материалов. Ее мощность – 60 штук в минуту или до 75 тысяч в сутки. Оборудование разработал и собрал «КраснодарСтанкоСтроитель» при помощи краевых предприятий машиностроения и поддержке регионального департамента промышленной политики.

Как отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров:

АНАЛОГОВ ЛИНИЙ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКИХ МАСОК В РОССИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ПОЭТОМУ ПРОЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖЕН И ТРЕБУЕТ МАКСИМАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА. ТАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМО ТИРАЖИРОВАТЬ, ОНО БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНО НЕ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ.

Сейчас завершается сборка опытного образца линии. Производство осмотрел вице-губернатор Василий Швец.

МЫ ВИДИМ ПРИМЕР УСПЕШНОЙ КООПЕРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ КУБАНСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ. БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНЫМ УСИЛИЯМ И КОМПЕТЕНЦИЯМ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ДВА МЕСЯЦА БЫЛО СОЗДАНО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО НЕ БУДЕТ УСТУПАТЬ ИМПОРТНЫМ АНАЛОГАМ.

Запуск планируется в ближайшее время, после чего в крае будет налажено серийное производство таких линий. «КраснодарСтанкоСтроитель» готов выпускать порядка трех станков в месяц, а также разработать линию с более высокой производственной мощностью. Василий Швец отметил, что потребность в таком оборудовании гораздо выше и нужно проработать возможность увеличить объемы выпуска станков. Край готов поддержать серийное производство. Для этого в регионе работает Фонд развития промышленности, а также реализуется краевая госпрограмма по поддержке отрасли.

gmpnews