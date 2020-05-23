Индия готовится к реформированию регуляторной структуры в сфере обращения лекарств

В Индии на правительством уровне учрежден комитет, под председательством Раджеша Бхушана (Rajesh Bhushan) – через три месяца он займет пост министра здравоохранения, которому поручено реформировать систему регулирования лекарственных средств в стране.

По сообщению агентства The Economic Times, Департамент фармацевтической продукции (Department of Pharmaceuticals – DoP) предложил передать ему в подчинение Центральную организацию контроля стандартов лекарственных средств (Central Drugs Standard Control Organisation – CDSCO), поскольку индийское правительство планирует глобальный пересмотр управления в сфере обращения лекарств.

Согласно сообщениям средств массовой информации Индии, на правительственном уровне была выражена обеспокоенность по поводу способности нормативно-правовой базы соответствовать требованиям промышленности и ученых, что и привело к проработке обновления регулирования обращения лекарственных средств.

По мнению представителей DoP, поскольку их департамент имеет дело с фармацевтической промышленностью, то и CSDCO должна попасть в сферу его влияния. Данное преобразование должно позволить сократить ненужную задержку в предоставлении одобрения на лекарство или вакцину.

«Существует множество агентств, вовлеченных в нормативно-правовую конструкцию регулирования при утверждении лекарств или вакцин. DoP, в свою очередь, имеет Национальный орган по ценообразованию для фармацевтических препаратов (National Pharmaceutical Pricing Authority», – сказал правительственный чиновник. «Для Департамента фармацевтической продукции становится все более разумным взять на себя большее лекарственное регулирование. DoP предложил перенести CDSCO под свою ответственность».

gmpnews