CanSino Biologics и Precision NanoSystems анонсировали совместную разработку РНК-вакцины

Китайская компания CanSino Biologics Inc., имеющая в своем арсенале уже 16 вакцин охватывающих 13 заболеваний, включая вакцину от вируса Эбола, и канадская компания Precision NanoSystems объявили о совместной разработке вакцины мРНК в липидных наночастицах (мРНК-LNP) против нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19.

Стороны будут использовать запатентованную платформу РНК-вакцины компании Precision NanoSystems, состоящую из системы доставки липидных наночастиц и технологии производства NanoAssemblr®, для быстрого продвижения кандидата на вакцину мРНК-LNP к клиническим испытаниям на людях и в соответствии с нормативными разрешениями, коммерциализации в различных регионах.

Precision NanoSystems будет отвечать за разработку вакцины мРНК-LNP, а CanSino будет контролировать доклинические испытания, клинические испытания на людях, одобрение регулирующих органов и коммерциализацию.

CanSino имеет права на коммерциализацию вакцинного продукта в Азии (за исключением Японии), а Precision NanoSystems сохраняет за собой права для остального мира. Соглашение включает нераскрытые платежи и роялти.

Напомним, что CanSino в данный момент разрабатывает рекомбинантную вакцину — аденовирус человека 5 серотипа (Ad5-nCoV), которая в настоящее время проходит фазу II клинического испытания в Китае. Недавно компания объявила о сотрудничестве с Национальным исследовательским советом Канады для инициирования клинического тестирования кандидата на вакцину Ad5-nCoV в Канаде.

Компания Precision NanoSystems на сегодня является мировым лидером в области технологий и решений для наномедицины. Компания располагает более чем 400 системами NanoAssemblr®, что позволяет ей оказывать поддержку в разработке лекарственных препаратов и их производстве в области онкологии, инфекционных и редких заболеваний.

gmpnews