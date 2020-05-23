Стартует глобальное исследование гидроксихлорохина в отношении COVID-19 CanSino Biologics и Precision NanoSystems анонсировали совместную разработку РНК-вакцины » Российский тест для выявления РНК коронавируса получил сертификат СЕ Компания «ТестГен» объявила о получении европейского сертификата соответствия CE на набор реагентов для выявления РНК коронавируса (SARS-CoV-2) методом ОТ-ПЦР в реальном времени «CoV-2-Тест». Наличие этого документа подтверждает соответствие медицинского изделия компании требованиям Европейского союза. Сертификат CE действителен на всей территории Евросоюза и обеспечивает возможность свободного распространения продукции на всей территории ЕС. Напомним, 15 мая компания получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора и приступила к массовому производству тест-систем. Тест позволяет определить наличие коронавируса в пробе, взятой со слизистой оболочки носо- или ротоглотки, с точностью более 96% на ранних стадиях заражения. По словам генерального директора компании «ТестГен» Андрея Тороповского, сертификат СЕ — еще одно подтверждение высокого качества производимых компанией медицинских изделий. НАШИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПУСКАТЬ ДО 50 ТЫСЯЧ ТЕСТОВ В СУТКИ, А В ПЕРСПЕКТИВЕ – ДО ДВУХ МИЛЛИОНОВ В МЕСЯЦ. УВЕРЕН, НАША КОМПАНИЯ ВНЕСЕТ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ, ПРЕДЛОЖИВ МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ, НАРЯДУ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ АНАЛОГАМИ, КАЧЕСТВЕННЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАБОР. gmpnews