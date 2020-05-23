Стартует глобальное исследование гидроксихлорохина в отношении COVID-19

В исследовании, в котором участвуют более 40 000 медицинских работников из Европы, Африки, Азии и Южной Америки, делается попытка определить, могут ли противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин выполнять защитную функцию в отношении нового коронавируса (SARS-CoV-2).

Профессор Оксфордского университета Николас Уайт (Nicholas White), один из главных исследователей объявленных глобальных испытаний и работающий в Оксфордском исследовательском отделе тропической медицины в Махидоле (MORU) в Бангкоке, сказал:

МЫ ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЧТО-ТО ПОЛЕЗНЫМ В ОТНОШЕНИИ COVID-19. И ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ВЫЯСНИТЬ, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ВЕЩИ В ЦЕЛОМ ПОЛЕЗНЫМИ, – ЭТО ПРОВЕСТИ КРУПНЫЕ, ХОРОШО КОНТРОЛИРУЕМЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ.

COPCOV – это двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование хлорохина/гидроксихлорохина в качестве профилактики COVID-19 в медицинских учреждениях.

Исследование COPCOV, которое продлится три месяца, должно показать, может ли ежедневная профилактическая доза хлорохина/гидроксихлорохина защитить работников здравоохранения от заражения COVID-19. Те медицинские работники, которые имеют положительные результаты тестирования, не смогут принять участие в исследовании.

Напомним, что хлорохин и гидроксихлорохин использовались в медицине более 50 лет для профилактики и лечения малярии, а также для лечения ревматоидного артрита. Они имеют хороший профиль безопасности, что делает их потенциально пригодными для массового использования в качестве профилактики, во многих лабораторных исследованиях было показано, что препараты обладают противовирусной активностью.

Уточняется, что британский фармпроизводитель Accord Healthcare пожертвовал для испытаний 2 млн таблеток гидроксихлорохина и соответствующее плацебо.

Сегодня многие работники здравоохранения полагаются на социальное дистанцирование и средства индивидуальной защиты, но эти меры не являются идеальными, поэтому «все, что можно сделать для дальнейшего снижения риска, будет огромным прорывом», — сказал один из британских исследователей.

Регистрация первых британских участников COPCOV началась 21 мая в больницах Брайтонского и Сассекского университетов и в больнице Джона Рэдклиффа в Оксфорде.

Ожидается, что к концу мая будут открыты еще четыре площадки, а к концу июня — 25 площадок в Великобритании. Разрабатываются планы исследований для площадок в Таиланде и Юго-Восточной Азии, Италии, Португалии, Африке и Южной Америке. Результаты ожидаются к концу 2020 года.

Половина участников исследования получит препарат, половина получит плацебо. Выбор будет случайным, и ни исследовательская группа, ни участник не будут знать, принимает ли участник препарат или плацебо.

gmpnews