Контрактное производство лекарств Италии находится в наиболее пострадавших от COVID-19 регионах

Италия является одним из основных поставщиком активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на мировой рынок, однако жесткие меры, принятые в стране в период кризиса COVID-19, вызвали сбои в цепочках поставок. И несмотря на то, что в настоящее время страна стремится уменьшить введенные ограничения, поскольку уровень заболеваемости снизился, а давление со стороны предприятий и экономический ущерб продолжают расти, без какой-либо доступной вакцины второй пик заболеваемости опять может ударить по стране, влияет это и на фармацевтическое производство.

Адам Брэдбери (Adam Bradbury), аналитик по здравоохранению компании GlobalData, отмечает:

ИТАЛИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ МЕСТОМ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ, И 59% ИТАЛЬЯНСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФОРМИРУЮТСЯ ЭТИМИ КОМПАНИЯМИ. В ИТАЛИИ ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДЛАГАЮЩИХ КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ (CONTRACT MANUFACTURING ORGANIZATION – CMO). БАЗА ДАННЫХ GLOBALDATA CONTRACT SERVICE PROVIDER ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО В ИТАЛИИ РАСПОЛОЖЕНО 148 CMO.

По данным аналитической компании, Милан (регион Ломбардия) имеет самое большое количество производственных предприятий Италии – 51, Рим (Лацио) занимает второе место – здесь их 7, во Флоренции (Тоскания) – 5, в Бергамо (Ломбардия) – 4, в Ананьи (Лацио) – 4 и в Варезе (Ломбардия) – 4. Крупные CMO, такие как Albany Molecular Research и Recipharm AB, располагают предприятиями в Милане, который является наиболее пострадавшим итальянским регионом от COVID-19. Варезе и Бергамо также находятся в северном регионе Ломбардии, что и указывает на то, что именно северный регион является фармацевтической «электростанцией» в стране. В регионах Лацио и Тоскана, где базируются оставшиеся из шести городов, в настоящее время распространенность COVID-19 намного ниже, чем в Ломбардии.

gmpnews