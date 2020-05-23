«Р-Фарм» и «Промомед» начали КИ фавипиравира от COVID-19

Входящая в «Р-Фарм» «Технология лекарств» и владеющая саранским «Биохимиком» «Промомед Рус» 20 и 21 мая начали третью фазу КИ противовирусного препарата фавипиравир на эффективность от коронавирусной инфекции. Ранее испытывать свой дженерик препарата начали «ХимРар» и Российский фонд прямых инвестиций. Входящая в «Р-Фарм» «Технология лекарств» и владеющая саранским «Биохимиком» «Промомед Рус» 20 и 21 мая начали третью фазу КИ противовирусного препарата фавипиравир на эффективность от коронавирусной инфекции. Ранее испытывать свой дженерик препарата начали «ХимРар» и Российский фонд прямых инвестиций.

Основной владелец «Р-Фарм» Алексей Репик собирался зарегистрировать в России оригинальный препарат Avigan от Fujifilm. Патент на него истек в 2019 году. Но «Технология лекарств» начала КИ собственного лекарства Фавипиравир-ТЛ. Окончить исследования компания рассчитывает в конце 2022 года.

«Промомед» обозначил более ранний срок для окончания третьей фазы КИ – конец 2020 года. Компания, владеющая производственной площадкой «Биохимика», уже подала документы в Минздрав для ускоренной регистрации своего фавипиравира (будет выпускаться под ТН Арепливир). Исполнительный директор «Биохимика» Дмитрий Земсков сообщал, что компания готова к выпуску ГЛФ и субстанции фавипиравира. «Мы очень надеемся, что в июне-июле 2020 года сможем обеспечить все лечебно-профилактические учреждения нашей страны, а также аптеки данным препаратом», – говорил он.

Свой дженерик фавипиравира готовит и «ХимРар». Совместная компания с РФПИ ООО «Кромис» начала третью стадию КИ фавипиравира еще 23 апреля 2020 года. Минздрав 21 мая разрешил компании перейти к финальной части исследования с расширением группы пациентов с 60 до 330 человек. РФПИ и «ХимРар» тоже обратились в министерство с ходатайством об ускоренной регистрации препарата. Фавипиравир от «Кромиса» тестировался на 60 пациентах, госпитализированных с коронавирусной инфекцией средней тяжести. Как сообщили в РФПИ, по итогам первого этапа у 68% из 40 пациентов, принимавших фавипиравир, температура нормализовалась на третий день, у контрольной группы – на шестой день. У группы с исследуемым препаратом организм освобождался от вируса за четыре дня, в группе стандартной терапии – в среднем за девять дней.