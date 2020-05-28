Bachem увеличит производство пропофола на фоне роста спроса

Кроме высокотехнологичных вакцин и лекарственных препаратов пандемия коронавируса выявила потребность в устоявшихся лекарственных средствах.

Швейцарская компания Bachem («Бахем») приступила к круглосуточному производству препарата пропофол, применяемого в качестве седативного средства при искусственной вентиляции легких, пишет Reuters.

Как заявили в Bachem, глобальный спрос на пропофол резко вырос. Компания перевела производство на предприятии в городе Вьона на круглосуточный график без выходных. Помимо этого она инвестировала средства в его оснащение новым оборудованием с целью удовлетворения спроса.

Пропофол – короткодействующее седативное средство для внутривенного введения. Препарат известен на рынке уже 43 года.

По словам исполнительного директора Bachem Томаса Майера, компания гарантирует производство и поставки пропофола в необходимых объемах.

Илья Дугин

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