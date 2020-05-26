«  
  »

Melinta вступила в борьбу за приобретение Tetraphase

В ценовой войне за приобретение производителя антибиотиков появился еще один участник.

Разработчик антибиотиков – компания Melinta («Мелинта») заявила о намерении приобрести компанию Tetraphase («Тетрафейз»), также специализирующуюся на производстве антибиотиков. Сумма потенциальной сделки – 27 млн долл., сообщает Endpoints.

Эта сумма почти вдвое превышает предложение другой компании – AcelRx («ЭйселЭрЭкс»), которое в марте поддержал совет директоров Tetraphase.

С тех пор интерес к Tetraphase проявила и компания La Jolla («Ла Джолла»), предложившая 22 млн долл.

Tetraphase производит антибиотик eravacycline, относящийся к антибиотикам тетрациклинового ряда и предназначенный для лечения интраабдоминальных инфекций.

Как отметили в Tetraphase, компания рассматривает предложение Melinta в качестве приоритетного.

Между тем, у AcelRx есть несколько дней для повышения суммы своего предложения.

Илья Дугин
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Май 25, 2020 | Просмотров: 69