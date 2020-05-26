Melinta вступила в борьбу за приобретение Tetraphase

В ценовой войне за приобретение производителя антибиотиков появился еще один участник.
Разработчик антибиотиков – компания Melinta («Мелинта») заявила о намерении приобрести компанию Tetraphase («Тетрафейз»), также специализирующуюся на производстве антибиотиков. Сумма потенциальной сделки – 27 млн долл., сообщает Endpoints.
Эта сумма почти вдвое превышает предложение другой компании – AcelRx («ЭйселЭрЭкс»), которое в марте поддержал совет директоров Tetraphase.
С тех пор интерес к Tetraphase проявила и компания La Jolla («Ла Джолла»), предложившая 22 млн долл.
Tetraphase производит антибиотик eravacycline, относящийся к антибиотикам тетрациклинового ряда и предназначенный для лечения интраабдоминальных инфекций.
Как отметили в Tetraphase, компания рассматривает предложение Melinta в качестве приоритетного.
Между тем, у AcelRx есть несколько дней для повышения суммы своего предложения.
Илья Дугин
pharmvestnik