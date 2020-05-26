Объем индийского розничного рынка лекарств сократился на 12% Bachem увеличит производство пропофола на фоне роста спроса » Melinta вступила в борьбу за приобретение Tetraphase В ценовой войне за приобретение производителя антибиотиков появился еще один участник. Разработчик антибиотиков – компания Melinta («Мелинта») заявила о намерении приобрести компанию Tetraphase («Тетрафейз»), также специализирующуюся на производстве антибиотиков. Сумма потенциальной сделки – 27 млн долл., сообщает Endpoints. Эта сумма почти вдвое превышает предложение другой компании – AcelRx («ЭйселЭрЭкс»), которое в марте поддержал совет директоров Tetraphase. С тех пор интерес к Tetraphase проявила и компания La Jolla («Ла Джолла»), предложившая 22 млн долл. Tetraphase производит антибиотик eravacycline, относящийся к антибиотикам тетрациклинового ряда и предназначенный для лечения интраабдоминальных инфекций. Как отметили в Tetraphase, компания рассматривает предложение Melinta в качестве приоритетного. Между тем, у AcelRx есть несколько дней для повышения суммы своего предложения. Илья Дугин

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