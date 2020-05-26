Объем индийского розничного рынка лекарств сократился на 12%

Национальный карантин в связи с пандемией COVID-19 в Индии привел к одному из самых резких спадов продаж лекарственных препаратов на внутреннем рынке за последние три года.

Рост объема розничных продаж лекарств в Индии в апреле сократился на 12%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет The Times of India.

На индийский фармрынок продолжают оказывать влияние связанные с пандемией перебои в производственном процессе, логистике и дистрибуции.

Основным драйвером сокращения продаж стало снижение спроса на препараты для лечения острых заболеваний на 21%.

По данным компании IQVIA, продажи антибактериальных препаратов, обезболивающих средств, препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и витаминов сократились в целом на 40%. Наибольший спад показали антибактериальные препараты (-31%). Объем продаж обезболивающих средств в апреле 2020 года снизился на 22%, препаратов для лечения расстройств ЖКТ — на 16%.

Между тем объем розничных продаж препаратов для лечения хронических заболеваний вырос в целом на 5% благодаря показателям по препаратам для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (13%) и сахарного диабета (10%).

По прогнозам IQVIA, в 2021 году рост индийского фармрынка составит 1-5%, что является одним из самых низких показателей за последние годы.

Илья Дугин

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