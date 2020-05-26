Производители нарастили темпы маркировки лекарств

Российские производители лекарств нарастили темпы маркировки, отмечает оператор национальной системы маркировки – Центр развития перспективных технологий. По данным ЦРПТ, на сегодня эмитировано более 1 млрд кодов.

С конца марта, когда в России был введен режим нерабочих дней, число эмитированных кодов выросло на 361 млн, то есть на 56%. С начала 2020 года было эмитировано в 3,3 раза больше кодов, чем за три года со старта системы, подчеркивают в ЦРПТ.

По данным на 12 мая, были выпущены коды для 944,8 млн упаковок лекарственных препаратов, на 31 марта этот показатель составлял 638,9 млн, на конец прошлого года было промаркировано 230,4 млн упаковок.

За полтора месяца до старта обязательной маркировки лекарств, в системе уже зарегистрированы 98% российских производителей, 83% иностранных. К работе присоединились 98% бюджетных медицинских организаций, 78% аптек и 70% дистрибьюторов, а по мере приближения к 1 июля динамика по количеству организаций в системе и числу маркированных лекарств растет.

«Функционал системы маркировки лекарств работает стабильно, — прокомментировал руководитель группы «Фарма» ЦРПТ Сергей Холкин. — Несмотря на пандемию коронавируса, фармпроизводители, поставляющие лекарства на российский рынок, проявляют активность в работе с ГИС МДЛП. Это говорит об ответственности и готовности фармкомпаний».

С 1 октября 2019 года обязательна маркировка препаратов для лечения семи высокозатратных нозологий, с 1 июля 2020 года – для всех лекарств. С этой даты вся информация о движении лекарственных препаратов должна заноситься во ФГИС «Мониторинг движения лекарственных препаратов» (МДЛП), оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий.

Источник: ЦРПТ

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