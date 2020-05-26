Фармпроизводители подтвердили стабильность цен на лекарства и готовность к маркировке

С 1 июля 2020 года в России меняются правила оборота лекарственных препаратов. Для всех лекарств маркировка станет обязательной, что позволит обеспечить их полную прослеживаемость в ГИС МДЛП по товаропроводящей цепи. В преддверии вступления в силу новых правил оператор национальной системы маркировки – Центр развития перспективных технологий – провел всероссийскую онлайн-конференцию «PRO Маркировку». В ней приняли участие более 13 тыс. участников отрасли — фармпроизводители, аптеки, больницы, стоматологи, санатории и другие организации.

Директор по правовым и корпоративным вопросам компании «Босналек» Лев Думчев выразил уверенность, что проект маркировки полезен и скажется на всем фармацевтическом рынке.

«Прежде всего, рынок станет более прозрачным, — пояснил он. — Важно, чтобы не было «переливов» лекарств, возможностей для контрафакта, а потребители получали качественную продукцию».

Участники рынка высказались за запуск системы маркировки в установленные Правительством РФ сроки, в том числе с целью скорейшего ввода в оборот лекарств и наработки опыта.

«Чем больше будет в обороте упаковок, которые будут за пределами МДЛП, тем сложнее их будет распознать в конкретной точке продаж, — отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. — С технической точки зрения, мы готовы. С точки зрения опыта его у нас очень мало».

Фармпроизводители к маркировке готовы. «С 1 июля 2020 года все лекарственные препараты, которые будут выпускаться с площадки «Р-Фарм», будут промаркированы в соответствии с требованиями правительства», — сообщил директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков. Он также подтвердил, что маркировка не повлияла на отпускные цены.

Оператор системы маркировки Честный ЗНАК напомнил, что до 1 июля критические обновления в системе заморожены, чтобы участники оборота лекарств смогли в спокойном режиме отладить свои информационные системы.

Руководитель проекта по работе с медучреждениями товарной группы «Фарма» ЦРПТ Алексей Косарев также рассказал о деталях работы с выбытием препаратов из системы, что важно для больниц и аптек. Он также напомнил, что по ходу реализации проекта предприняты шаги, облегчающие вхождение участников в систему: длина кода сокращена в два раза, обеспечена возможность оснащения организаций регистраторами выбытия на безвозмездной основе, препараты из списка ЖНВЛП, стоимостью менее 20 руб., маркируются бесплатно, проводятся регулярные вебинары и т.д.

«В системе кодов занесена информация о сроке годности, эту информацию вывели в систему Честный ЗНАК», — добавил Алексей Косарев.

Подробная информация о работе с маркированными лекарствами размещена в базе знаний на сайте Честный ЗНАК.рф, там же содержатся методические рекомендации по работе с маркированным товаром и ответы на часто задаваемые вопросы.

Источник: ЦРПТ

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