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Renewal призвал фармкомпании поддержать инициативу по выпуску маркированных лекарств в срок

Новосибирский фармпроизводитель Renewal («ПФК Обновление») направил открытое письмо в Правительство РФ с просьбой запустить систему маркировки лекарственной продукции с 1 июля 2020 года, в соответствии с постановлением № 1954 от 31.12.2019 г.

Полный текст письма

«Это позволит исключить фальсификацию лекарственных препаратов и обеспечить прозрачность торговых операций», — подчеркивают в компании. Производитель напоминает, что введение маркировки планировалось еще в январе 2020 года, но было перенесено на июль. Сообщается также, что Renewal полностью перешла на выпуск маркированных препаратов в декабре 2019 года.

Источник: «ПФК Обновление»

pharmvestnik

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Май 25, 2020 | Просмотров: 69