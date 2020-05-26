В ЕАЭС создадут межгосударственную фармацевтическую программу Фармпроизводители подтвердили стабильность цен на лекарства и готовность к маркировке » Renewal призвал фармкомпании поддержать инициативу по выпуску маркированных лекарств в срок Новосибирский фармпроизводитель Renewal («ПФК Обновление») направил открытое письмо в Правительство РФ с просьбой запустить систему маркировки лекарственной продукции с 1 июля 2020 года, в соответствии с постановлением № 1954 от 31.12.2019 г. Полный текст письма «Это позволит исключить фальсификацию лекарственных препаратов и обеспечить прозрачность торговых операций», — подчеркивают в компании. Производитель напоминает, что введение маркировки планировалось еще в январе 2020 года, но было перенесено на июль. Сообщается также, что Renewal полностью перешла на выпуск маркированных препаратов в декабре 2019 года. Источник: «ПФК Обновление» pharmvestnik